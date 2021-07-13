В дептрансе Москвы заявили, что не увольняли сотрудников с медотводом

Информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с источником планируют разбираться в суде. Об этом сообщил дептранс Москвы в своём Telegram-канале.

Информация об увольнении сотрудников с медотводом не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке, — заявили в ведомстве.

В дептрасе добавили, что сейчас провакцинировано 70% сотрудников, а если права работников нарушены, то они могут обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала. В настоящее время обращений нет.

Ранее сообщалось, что 10 человек, работающих в московском метро и на трамвайных линиях, обратились в Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта из-за того, что их отстранили от работы без сохранения заработной платы после отказа подписать обязательство о вакцинации. Об этом рассказал председатель профсоюза транспортников Юрий Дашков.

Он был намерен при поддержке КПPФ подать коллективные иски к московскому метро и Мосгoртрансу.