В дептрансе Москвы заявили, что не увольняли сотрудников с медотводом
Александр Чеков
Александр Чеков
18:00, 13 июля 2021
Фото: DtRoad/telegram.org
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Информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с источником планируют разбираться в суде. Об этом сообщил дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Информация об увольнении сотрудников с медотводом не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке, — заявили в ведомстве.
В дептрасе добавили, что сейчас провакцинировано 70% сотрудников, а если права работников нарушены, то они могут обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала. В настоящее время обращений нет.
Ранее сообщалось, что 10 человек, работающих в московском метро и на трамвайных линиях, обратились в Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта из-за того, что их отстранили от работы без сохранения заработной платы после отказа подписать обязательство о вакцинации. Об этом рассказал председатель профсоюза транспортников Юрий Дашков.
Он был намерен при поддержке КПPФ подать коллективные иски к московскому метро и Мосгoртрансу.