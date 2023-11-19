В депо Тюмени трое молодчиков подожгли кабину машиниста электровоза

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Тюмени трое неизвестных подожгли кабину машиниста электровоза вечером в субботу, 18 ноября, пишет Telegram-канал «112». Поезд в момент ЧП стоял пустым в отстое, бригада отсутствовала.

На кадрах видно, что молодые люди сначала возятся возле состава, вероятно, подготавливая жидкость для поджога. Затем в приоткрытую дверь кабины машиниста один из них что-то забрасывает, происходит вспышка, видно воспламенение. Одежда на одном из злоумышленников загорелась. Все трое побежали прочь от места преступления.

Как пишут пользователи группы «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте», электровоз следовал из Уфы в Новый Уренгой. В составе было 15 вагонов. Согласно графику, после участка от Каменск-Уральского до станции Тюмень электровоз отсоединили от поезда и оставили в депо.

В результате происшествия в кабине машиниста выбило стекла, повреждено электрооборудование и пол. Правоохранители устанавливают личности поджигателей.

В соседнем регионе — Свердловской области — на железной дороге второй раз за неделю подожгли релейный шкаф. Последствия преступления заметила машинист пригородной электрички и вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые зафиксировали, что конструкция была полностью уничтожена. Отмечается, что на месте преступления были обнаружены следы от обуви и крышка от пластиковой бутылки.