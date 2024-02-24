Красноярский бар проверят из-за накрасивших губы мужчин 23 Февраля Мизулина попросит МВД проверить клуб в Красноярске по поводу ЛГБТ

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициирует проверку красноярского бара, где в День защитника Отечества прошла вечеринка в контексте ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На кадрах видно, что мужчины с накрашенными красной помадой губами в женской одежде танцуют на сцене.

В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации, — написала она.

Ранее Мизулина на встрече с тюменскими курсантами спела трек «Вахтерам» украинской поп-группы «Бумбокс». Сам солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня — о наркотиках. Сам исполнитель с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Общественный деятель известна в том числе благодаря своей кампании по борьбе с музыкантами, которые пропагандируют запрещенные вещества в своем творчестве.

9 февраля глава Лиги безопасного интернета выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что в ходе мероприятия несколько десятков молодых людей якобы встали со своих мест и покинули зал. Однако в учебном заведении эту информацию опровергли.

В ходе конференции Мизулина также поспорила с одним из студентов на тему работы ее организации. Молодой человек заявил, что многие уезжают из России именно «из-за доносов».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.