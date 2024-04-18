В деле педагога о переломе позвонков школьнику не нашли злого умысла В Петербурге педагогу смягчили статью по делу о переломе позвоночника у ученика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге следствие смягчило статью для преподавателя информатики Алексея Григорика, из-за действий которого ученик упал спиной на пол и сломал позвоночник, сообщает Telegram-канал SHOT. В деле не нашли злого умысла, на котором настаивал заявитель, отец пострадавшего ребенка. По данным канала, родитель требовал от педагога 2 млн рублей для того, чтобы полюбовно разрешить конфликт.

Одна из учителей крикнула: «Стой!». Обернувшись, я увидел бегущего в мою сторону мальчика. Видя, что мальчик пробегает мимо учителей, не реагируя на замечания, я решаю сигнализировать ему рукой и дублирую требование остановки криком «стой». Мальчик наткнулся на мою руку и упал, — рассказал учитель о происшествии.

После инцидента в школу прибыла мать пострадавшего и вместе они пешком ушли домой. Позже у мальчика диагностировали переломы двух позвонков. Сам Григорчик настаивает, что в его действиях не было злого умысла.

Я девять лет преподаю в школе и не испытываю скрытой агрессии к детям, — пояснил педагог.

Смягчить инкриминируемые педагогу стать потребовали члены Национально-Демократической партии в Санкт-Петербурге. Они обратили внимание, что в постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что у педагога были личные неприязненные отношения к ребенку, хотя он не был знаком с ребенком лично и не преподавал у него. Также в постановлении требовали скорректировать строчки «имея преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «предвидя возможность наступления общественно опасных последствий». По первому составу преступления Григорику грозило 15 лет колонии, а теперь дело может обойтись штрафом.

Ранее в городе Туапсе Краснодарского края учительница пнула ученика младшего класса во время урока. Причиной ссоры стало поведение мальчика, который не реагировал на требования убрать телефон.