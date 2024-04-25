В деле задержанных под Херсоном военных появились новые жертвы РИАН: задержанные под Херсоном военные подозреваются в убийстве семи человек

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Число убитых двумя военнослужащими, которых задержали в Херсонской области, может достигать семи человек, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах. Среди жертв называются глава поселка Абрикосовка Любовь Тымчак, четыре мирных жителя и, предположительно, двое сотрудников силовых структур.

Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого глава поселения была убита. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, — сообщил собеседник агентства.

До этого «Коммерсант» сообщил, что двое военнослужащих задержаны в Херсонской области по подозрению в убийстве нескольких человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. По данным издания, они уже дали признательные показания, одним из предполагаемых преступников оказался неоднократно судимый житель Новосибирской области.

По информации издания, полиция обнаружила в одном из домов в Подо-Калиновке труп женщины, которую, вероятно, застрелили из автомата Калашникова калибра 5,45 мм, убийцы облили тело горючим и взорвали гранату, тем не менее погибшую опознали. Предполагается, что военные могли совершить убийства в состоянии алкогольного опьянения.