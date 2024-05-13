В деле упавшего в Мойку автобуса появился новый арестованный Суд арестовал до 10 июля представителя перевозчика, чей автобус упал в Мойку

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге взял под стражу начальника автоколонны компании-перевозчика, чей автобус рухнул в реку Мойку с Поцелуева моста, передает ТАСС. Мужчину арестовали до 10 июля.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Халилову Джахангиру Адалет оглы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 июля 2024 года, — сказали в суде.

Ранее СК сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в Мойку. Его заподозрили в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Сам водитель уже под арестом.

Также выяснилось, что арестованный водитель Рахматшох Курбонов стал фигурантом еще одного дела — о незаконной постановке мигрантов на учет. Уточняется, что речь идет о 10 нелегалах, которых он прописал в своей квартире.

Отмечается, что за это Курбонов получил денежное вознаграждение от участников незаконной схемы. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, также ведется проверка на наличие иных фактов нарушений.

Смертельная авария произошла в центре Петербурга в пятницу, 10 мая. Выжить удалось только водителю и одному из пассажиров.