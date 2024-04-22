В деле о разбившемся на Ставрополье самолете появилась важная находка ТАСС: обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Т-22М3

Фото: Vladimir Vladimirov/via Global Look Press

Обнаружены черные ящики дальнего бомбардировщика Т-22М3, который 19 апреля разбился в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в силовых структурах. Официальных подтверждений этой информации нет.

О крушении самолета на Ставрополье рано утром сообщил глава региона Владимир Владимиров. Позднее губернатор заявил, что были обнаружены двое летчиков. Их оперативно доставили в больницу. Также Владимиров докладывал, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, а поиски четвертого члена экипажа продолжаются. Спустя некоторое время он сообщил, что третий член экипажа погиб, а четвертый летчик еще не обнаружен.

В Минобороны России сообщили, что в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. В МО РФ отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Ту-22М3 упал на Ставрополье из-за проблем с электропроводкой или неполадок в двигателях. Он не исключил, что одной из причин выхода из строя оборудования является длительная эксплуатация Ту-22М3. Минобороны России эти данные не комментировало.