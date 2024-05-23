В деле о пожаре с восемью погибшими в Истре появился задержанный Задержан арендатор дома в Истре, где при пожаре погибли восемь человек

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В Истре задержали арендатора дома, в котором при пожаре погибли восемь человек, сообщили в управлении ГСУ СК по Московской области. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержали 24-летнего гражданина Узбекистана.

В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы, — говорится в сообщении.

В следственном ведомстве установили, что мужчина арендовал дом для личного проживания, но поселил в нем нелегальных мигрантов. В ночь на 23 мая в доме произошел пожар, из-за которого погибли восемь жильцов, один человек госпитализирован.

Ранее стало известно, что в результате пожара в хостеле в Истринском городском округе Подмосковья погибли восемь человек. Возгорание случилось в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково. По данным МЧС России, спасателям удалось ликвидировать пожар.

Позже стало известно, что погибшие работали на подрядчика российского маркетплейса OZON. Подрядчик отвечал за обеспечение жильем и условия проживания работников. В маркетплейсе выразили соболезнования семьям погибших.