В деле Адама Кадырова об избиении в СИЗО поставлена точка Аппарат омбудсмена по правам человека не счел преступлением ролик сына Кадырова

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Адам Кадыров

В России не стали возбуждать уголовное дело по факту видео, где фигурировали несовершеннолетний сын главы Республики Чечня Адам Кадыров и Никита Журавель, задержанный после провокационной акции с сожжением Корана. Как отметил Владислав Григоров, занимающий должность врио начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе, в произошедшем нет состава преступления, передает Telegram-канал Brief со ссылкой на документ.

По данным канала, в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что МВД города Грозного, где в СИЗО находится Журавель, провело проверку и приняло решение о недостаточности оснований для возбуждения уголовного дела. Также отмечается, что прокуратура согласилась с заключением об «отсутствии события преступления».

Видеозапись из СИЗО Грозного, где подросток избивает Журавеля, опубликовал сам Рамзан Кадыров. Как он сам выразился, его сын Адам «счел бы за честь» понести наказание за свой поступок, однако он не понимает, за что это можно сделать.

За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил его, — заявил он тогда.

В начале ноября 2023 года сообщалось, что 15-летнего сына Кадырова Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности его отца, а в конце месяца — куратором батальона имени шейха Мансура. Подросток получил широкую известность после того, как избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети.