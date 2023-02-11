В Дальнегорске зарезали супружескую пару в магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дальнегорске Приморского края временно проживающий в магазине 61-летний мужчина зарезал сторожа вместе с его супругой, сообщили в региональном СУ СК. Также пострадал родственник пары.

ЧП произошло 11 февраля в помещении магазина по улице Матросова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела супругов с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого установлена. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в городе Красноуфимске Свердловской области ранее судимая 44-летняя женщина во время пьяной ссоры зарезала знакомого. Для нападения она использовала нож, которым до этого нарезала огурцы в качестве закуски к застолью.

В Санкт-Петербурге ранее зарезали жену священника — тело 35-летней женщины с ножевым ранением груди обнаружили в подъезде жилого дома. По подозрению в убийстве был задержан свечник храма, в котором работает супруг погибшей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.