Двое мужчин расправились с десятком электросамокатов и попали на видео Двое мужчин сожгли стоянку электросамокатов в Дальнегорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое злоумышленников сожгли стоянку электросамокатов в Дальнегорске, сообщает KP.RU. Огнем было уничтожено порядка 10 самокатов. Кадры с места преступления появились в Сети.

В администрации города сообщили, что преступление было совершено в ночное время суток, в промежутке между 04:00–05:00.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в масках и темной одежде обливают горючей жидкостью стоящие в ряд транспортные средства, после чего бросают пластиковые тары и поджигают.

Ранее в столичном районе Бирюлево Восточное злоумышленники подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

В августе в Чувашии задержали 59-летнего мужчину, который пытался сжечь жилой дом со спящими людьми в городе Кинешме Ивановской области. Злоумышленник успел преодолеть путь длиной в 500 км от места преступления.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Подмосковье 20-летняя девушка попыталась поджечь военкомат, рассчитывая заработать на этом 250 тысяч рублей. По информации канала, 3 августа жительнице Орехово-Зуево позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и уговорил женщину взять кредит.