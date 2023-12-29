В Дагестане заявили о критической ситуации из-за обмеления порта Махачкалы 20 кораблей застряли в порту Махачкалы из-за обмеления

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Критическая ситуация сложилась в морском торговом порту Махачкалы из-за обмеления, заявил и. о. гендиректора АО «Махачкалинский морской торговый порт» Рустам Керимов на заседании в правительстве Дагестана. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина республики, канал сухогрузной гавани замело песком, что привело к частичной блокировке работы порта. Он добавил, что сейчас на рейде застряли 20 судов, ветер при этом не прекращается.

Ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра. В первую очередь нам нужно ускорить оформление судов. <...> От Росморпорта нам требуется, чтобы в кратчайшие сроки провелись работы по дноуглублению и появилась возможность заводить суда. И если у военных в Каспийске, в порту, есть какая-то техника, попросить их тоже привлечь ее к работе, чтобы справиться со стихией, — сказал он.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил готовность руководства региона помочь. Он также попросил подготовить официальное обращение к главе республики с описанием требуемой поддержки.

В ноябре спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в обмелении Волги и Дона виноваты низкоквалифицированные ответственные лица. Он отметил, что прокуратуре следует вовремя реагировать на действия, которые приводят к падению уровня воды.