В Дагестане возбудили уголовное дело из-за гулявшего по карнизу ребенка В Каспийске возбудили уголовное дело на мать девочки, гулявшей по карнизу

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В дагестанском городе Каспийске возбудили уголовное дело в отношении матери маленькой девочки, которая гуляла по карнизу на девятом этаже, сообщает региональное управление СК РФ на своем сайте. Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). СК подчеркивает, что ребенок не осознавал опасности, а матери не было дома.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статье 125 УК РФ (оставление в опасности), — говорится в сообщении управления.

В настоящее время следователи продолжают проверку и закрепляют доказательную базу.

Ранее стало известно, что в Каспийске четырехлетняя девочка вылезла из окна на девятом этаже, пока 26-летняя мама ушла в клуб. Ребенка, который выбрался на откос на внешней стене, заметили соседи. Они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь квартиры и спасли девочку.

Мать девочки приехала на выходные из Кизлярского района. Вместе с ней приехала подруга, которая взяла с собой маленького ребенка. Женщины остановились в квартире двоюродного брата одной из них. Женщины уложили детей спать и ушли в клуб. Утром четырехлетняя девочка проснулась первая. Пока мамы не было дома, девочка вылезла в окно.