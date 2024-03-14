В Дагестане завели дело против трех чиновников из-за махинаций Против трех сотрудников мэрии Избербаша возбудили дело из-за махинаций с землей

Фото: Прокуратура Республики Дагестан

Уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей возбудили против трех сотрудников мэрии города Избербаша в Республике Дагестан, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Должностные лица, по информации ведомства, подозреваются в превышении полномочий.

По материалам прокурорской проверки в отношении трех должностных лиц администрации города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в отношении двух руководителей коммерческой организации — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в результате незаконных действий сотрудников городской администрации в 2020 году коммерческая организация выкупила за 4 млн рублей земельный участок площадью 312 кв. м. Позже территория была передана иным людям по договору купли-продажи. В итоге организация получила разрешение на возведение на этой земле объекта капитального строительства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области. Его с сообщниками подозревают в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей.