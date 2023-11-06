В Дагестане засомневались в «жутких убийствах» в Газе Преподаватель дагестанского колледжа призвала не верить кадрам из сектора Газа

Фото: IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

В дагестанских социальных сетях разошлось видео, где преподаватель Дербентского медицинского колледжа объясняет учащимся, что в секторе Газа «ужасных убийств нет», а «клипы с детьми — не настоящие», пишет издание «Подъем». Кадры вызвали волну возмущения среди пользователей. Женщина записала видеообращение, где объяснила, что ее слова вырвали из контекста и интерпретировали так, «как было выгодно некоторым блогерам».

Мною был проведен кураторский час, оттуда был вырезан определенный фрагмент, который интерпретировался именно так, как было выгодно некоторым блогерам. Но это все не так, — говорит педагог.

По ее словам, она обсуждала с детьми тяжелое положение палестинского народа, в частности, женщин, стариков и детей, призывала не верить не проверенной информации в Интернете, а больше заниматься учебным процессом. По данным издания, многие пользователи сети не поверили в ее искренность и призывают уволить женщину.

Вечером 29 октября в Дагестане произошли беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля в аэропорт Махачкалы с антисемитскими лозунгами. Между участниками акции и сотрудниками МВД произошли столкновения. В результате пострадали 20 человек, среди них девять полицейских.

Накануне стало известно, что всего полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы за нарушения общественного порядка. Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.