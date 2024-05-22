В Дагестане запретили лекцию о сексе и заставили лектора извиниться Дагестанцы заставили секс-просветителя из Татарстана извиняться

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В Казани к местному блогеру Рустаму Сарачеву приехали мужчины из Дагестана, которые потребовали от него извинений за слова о кавказских мужчинах, передает 116.RU. Сарачев живет в Татарстане и ведет просветительский блог о сексе для мусульман.

Недавно у блогера намечалась в Дагестане лекция о половом воспитании. Но в кавказской республике запретили лекцию, сославшись на то, что она не соответствует традициям региона. Сарачев возмутился и заявил, что кавказские мужчины в большинстве своем «тираны и абьюзеры». Это, по его словам, подтверждает статистика разводов в регионе.

Там сказали, что у них не принято. Наверное, поэтому у вас разводы 95%. Ну живите в своих традициях, где все нельзя, все харам, все астагфирулла («да простит Аллах!». — NEWS.ru), а мы будем жить рэхэтлэнеп («с удовольствием». — NEWS.ru), занимаясь любовью со своими супругами. А вы живите в разводе, — сказал блогер.

Уже на следующий день в блоге Сарачева появились извинения.

Со мной разговаривали братья из Дагестана и указали на мои ошибки. Я их полностью признал. Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана. прошу ради Аллаха прощения за свои поступки, — заявил Сарачев.

Но позже к нему нагрянула группа мужчин из Махачкалы. В Сети они представляются «львами». В их компании блогер снова повторил, что был неправ.

Ранее двое блогеров из Дагестана станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и привели гостей в восторг, но впоследствии им пришлось извиняться. Номер выложили в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где посторонние усмотрели в поведении дагестанцев намек на нетрадиционные ценности.