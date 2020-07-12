В Дагестане задержан боец Росгвардии по делу о торговле оружием

https://static.news.ru/photo/fa9c97a4-c4da-11ea-a1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане четырёх человек по делу о незаконной торговле оружием. Один из них оказался бойцом Росгвардии.

В числе задержанных уроженец Сулейман-Стальского района Дагестана, житель Каспийска и двое выходцев из Чечни. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты пистолеты ТТ и огнестрельное оружие кустарного производства, запчасти от пистолета Макарова и автомата Калашникова, патроны, а также гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами.

Задержанный сотрудник Росгвардии в ходе допроса пояснил, что является заместителем командира роты. По его словам, он помогал экс-силовику в приобретении оружия. Он добавил, что найденное у него оружие и боеприпасы хранятся более 20 лет.

Надо было сдать, честно говоря. Признаю свою ошибку, - сказал мужчина.

Полиция возбудила уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Предполагается, что задержанные могут быть причастны к организованной преступной группе, занимающейся поставкой оружия из Чечни в Дагестан, сообщается в Instagram МВД республики.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой из незаконного оборота были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и более 100 кг взрывчатки. Кроме того, силовики разоблачили пять подпольных оружейных мастерских. В преступную деятельность были вовлечены 13 человек, проживающие в ряде регионов от Ленобласти до Хабаровского края.