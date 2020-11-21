В Дагестане задержали главу отдела полиции за пособничество террористам

https://static.news.ru/photo/98f8ec0a-2cf4-11eb-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: dagestan.sledcom.ru

Следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаева, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства.

Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК РФ. Подозревается в ряде преступлений, в том числе в пособничестве терроризму и организации убийства, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Дагестана пока нет.

Как уточняет «Интерфакс», задержанного могут доставить в Москву.

Ранее силовики задержали четверых человек, отбывавших наказание в исправительной колонии в Калмыкии, в рамках расследования уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, в Дагестане 16 августа силовики задержали пятерых подростков от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков. Молодые люди собирались совершить серию вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте. Силовики изъяли у подростков холодное оружие и камуфляж.