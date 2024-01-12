В Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане полицейские задержали двух мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их, а затем похитили деньги и украшения, сообщает пресс-служба МВД по республике. Общая сумма ущерба составила около 2,3 млн рублей.

По информации полиции, в ночь с 8 на 9 декабря в селе Новочуртах Новолакского района Дагестана двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя. Применив насилие, они вынудили его и его жену отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на сумму 500 тысяч рублей. По данному случаю возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Установлены подозреваемые в разбое.

Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Они заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже проникли в дом. Будучи в масках, угрожая травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое, — заявили ведомстве.

Часть похищенных денег изъята, а остаток злоумышленники успели потратить. Один из задержанных признался, что, испугавшись, решил избавиться от украшений, выбросив их. Полицейские в настоящее время проверяют достоверность показаний задержанных.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке погиб человек при попытке ограбить банкомат. Погибший вместе с сообщником закачали в аппарат газ, который взорвался. Второму злоумышленнику удалось сбежать, его разыскивает полиция. При этом в Сбербанке отметили, что при взрыве устройства деньги, которые являлись целью грабителей, остались в банкомате. Там также сообщили, что не могут раскрыть все детали инцидента в интересах следствия.