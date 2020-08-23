В Дагестане выпал снег

https://static.news.ru/photo/5c984c06-e569-11ea-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/arsenagaev_d

Администрация Докузпаринского района Дагестана сообщила о выпадении снега в селе Куруш. Данное явление назвали «абсолютно нормальным».

У нас дожди уже несколько дней подряд, температура падает, и очень часто в горах выпадает снег, — отметили в администрации, передаёт РИА Новости.

Поселение Куруш располагается на высоте 2 560 метров над уровнем моря. Он считается самым южным населённым пунктом России.

Как ранее писал NEWS.ru, тёплая летняя погода будет радовать москвичей ещё как минимум две недели. Об этом 23 августа в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.