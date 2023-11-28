В Дагестане впервые подожгли железнодорожное оборудование SHOT: релейный шкаф подожгли на станции Буйнакск в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Дагестане зарегистрировали первый случай поджога железнодорожного оборудования. По данным канала, инцидент произошел на станции Буйнакск в черте одноименного города. Полиция уже разыскивает злоумышленников.

Неизвестные подожгли релейный шкаф на путях в ночь на 27 ноября. Дежурный вызвал на место происшествия пожарных, которые потушили возгорание к трем часам ночи. В нескольких метрах от сгоревшего шкафа нашли пластиковую канистру с остатками бензина. Инцидент не спровоцировал изменения движения поездов на данном участке.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия злоумышленников планируется квалифицировать по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские в Новосибирске задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа. Отмечалось, что 17-летний подросток и его старший товарищ хотели заработать и нашли предложение совершить поджог за 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

До этого в Подмосковье движение нескольких поездов было задержано на полтора часа из-за поджога релейного шкафа. Оборудование частично выгорело. Пострадавших в результате инцидента нет.