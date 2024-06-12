В Дагестане возросло число госпитализированных после массового отравления Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане выросло до 164

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число госпитализированных после массового отравления в городе Буйнакске Республики Дагестан выросло до 164 человек, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Отмечается, что медики уже выписали 64 пациента, поступивших ранее с кишечной инфекцией.

Сейчас в стационаре на лечении 100 больных с симптомами тошноты, рвоты и диареи, — говорится в сообщении.

По данным врачей, состояние пациентов стремительно улучшается. Тяжелых случаев протекания инфекции не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что более 270 жителей города Буйнакска в Дагестане обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. По словам пресс-секретаря местной администрации Арипа Аримова, в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 человек является несовершеннолетним.

После этого в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора сообщили, что к массовому отравлению в республике привела утечка на водоводе. По данным ведомства, из-за аварии случился «подсос» водных стоков, которые попали в резервуары с чистой водой. Исследования показали наличие рота- и норовирусов, а также дизентерии.