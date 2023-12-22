В Дагестане водитель не заметил инспектора ГИБДД и сбил его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане водитель сбил инспектора ГИБДД, передает Telegram-канал Mash Gor. Согласно сообщению, мужчина не заметил полицейского.

Инцидент произошел в окрестностях села Зубутли-Митали. Инспектор остановился во время патрулирования, чтобы осмотреть машину, оставленную на обочине из-за поломки. В этот момент во встречном направлении двигался автомобиль, водитель которого не заметил полицейского и совершил наезд.

Пострадавший попал в больницу с множественными травмами: переломами и сотрясением. По данным канала, сейчас он идет на поправку. Кроме того, в ДТП пострадал и служебный автомобиль Skoda. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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