Названы отстающие по вакцинации регионы

В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения — Дагестан. Об этом сообщает РБК.

На данный момент — это единственный субъект, в котором первую дозу вакцины 6,8%, по данным на 22 июля. Второе место заняла Кабардино-Балкария, где первую дозу вакцины получили 11,9% населения. Полностью привиты — 7,3%. Третье место среди антилидеров досталось Ингушетии, в которой первый компонент вакцины получило 13,7%, полностью привиты 9,74% населения, сообщает издание.

Отмечается, что Чукотка и Белгородская область по-прежнему занимают первое и второе места соответственно в рейтинге регионов с наибольшим числом вакцинированных. При этом по доле привитых хотя бы одним компонентом вакцины вторая отстаёт от первой всего на 0,1 п.п. (первым компонентом в Белгородской области привиты 38,11% от населения, на Чукотке — 38,12%). Чечня, Москва и Подмосковье вошли в пятерку лидеров.

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой вышел заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также заявил о необходимости наказания для врачей-антипрививочников.

Депутат Госдумы, зампред парламентской комиссии по здравоохранению Николай Говорин в интервью NEWS.ru заявил, что поддерживает введение наказания за призывы к отказу от вакцинации.