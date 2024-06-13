В Дагестане спасли людей, оказавшихся в море во время мощного шторма В Махачкале госпитализировали шестерых человек, которых спасли во время шторма

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Шесть человек, оказавшихся в море во время шторма в Махачкале, спасены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану. Отмечается, что их госпитализировали. В ведомстве добавили, что спасательные работы продолжаются. Точное число людей, угодивших в шторм, все еще неизвестно.

На 19:10 по информации дежурной части МВД Дагестана, все наряды Махачкалы направлены на городские пляжи. Шесть человек на данный момент спасены полицейскими и направлены в больницы для оказания дальнейшей помощи. Спасательные работы продолжаются, число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, неизвестно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных после массового отравления в городе Буйнакске Республики Дагестан выросло до 164 человек. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения отметили, что медики уже выписали 64 пациента, поступивших ранее с кишечной инфекцией.

До этого стало известно, что более 270 жителей города Буйнакска в Дагестане обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. По словам пресс-секретаря местной администрации Арипа Аримова, в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 человек является несовершеннолетним.