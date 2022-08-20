В Дагестане семь человек разбились насмерть по дороге на свадьбу Семь человек погибли в ДТП в Дагестане по дороге на свадьбу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ногайском районе Республики Дагестан произошло ДТП с участием микроавтобуса «Газель» и грузового автомобиля. В результате погибли семь человек, ещё пятеро госпитализированы. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

Инцидент произошёл около 02:30 часов ночи 20 августа на 30-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минводы.

60-летний житель Дагогней, управляя пассажирским автомобилем «Газель», по предварительной информации, уснув за рулём, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, — говорится в сообщении.

В результате погибли семь человек, в том числе ребёнок. Ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По имеющимся данным, все погибшие были родственниками. Они ехали на свадьбу в Ставрополь.

18 августа на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате столкновения трёх машин пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota и Subaru.