В Дагестане самолет не может вылететь в Москву из-за поломки двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 15:00 не может вылететь из Махачкалы в Москву, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, командир лайнера заявил, что причина задержки — поломка двигателя.

Mash сообщает, что сначала из самолета не выпускали тех пассажиров, которые отказались лететь, услышав о технической неисправности, в итоге 15 человек все-таки покинули салон. По информации канала, сотрудники авиационной безопасности проверяют лайнер на наличие посторонних предметов.

По информации Mash, с начала года рейсы «Уральских авиалиний» вылетали с опозданием трижды, задержки составляли от 2 до 7,5 часа.

Также 10 января стало известно, что женщина родила ребенка на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из аэропорта Жуковский в Душанбе. Сразу после взлета у пассажирки отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовились принимать малыша.

Ранее Mash сообщал, что футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По данным канала, спортсмен разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.