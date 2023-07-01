В Дагестане рухнул воздушный шар с людьми на борту

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В Махачкале потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились люди, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Что там у дагестанцеv». В публикации говорится, что в результате падения летательного средства пострадали четыре человека.

Как заявила в беседе с РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале, после чего рухнул. По ее словам, прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

Будет дана оценка соблюдению правил безопасности и иных требований законодательства при оказании услуг по организации полетов на воздушном шаре, — подчеркнула Голубова.

Как сообщили в ГУ МВД по республике «Подъему», погибших нет, пострадали действительно четверо. Пилот заявил, что произошло не падение, а аварийная посадка.

В январе в Лазаревском районе Сочи на горе застрял воздушный шар с тремя взрослыми пассажирами и тремя детьми. К месту, где застрял аэростат, направят вертолет со спасателями. Всех застрявших на горе удалось вызволить, пострадавших нет.

В апреле во Всеволожском районе Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленными на нем электроприборами. Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле сдутый шар, рядом с которым лежал электронный блок с проводами.