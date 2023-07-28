В Дагестане ребенок получил сотрясение мозга в детсаду В Дагестане пятилетний мальчик получил сотрясение мозга во время драки в детском саду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кизилюртовском районе Дагестана пятилетний ребенок получил сотрясение мозга во время драки в детском саду, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, родители пострадавшего не имеют претензий к его одногруппнику. Минобразования провело проверку в детсаду и поручило уволить виновных, однако руководство учреждения стало угрожать матери пострадавшего мальчика.

Канал отмечает, что пятилетний сын Эльмиры пошел в учреждение «Дети гор» на время каникул. В один из дней за ним пришла бабушка, она увидела, что ее внук поссорился с одногруппником, после чего тот стал бить по его голове ногой. При этом рядом не оказалось ни воспитателя, ни няни.

По словам матери пострадавшего, которые приводит канал, она ни разу за месяц не видела воспитателя, а заведующая детсадом сообщила о ее увольнении некоторое время назад. Кроме того, она заявила, что мальчик не получил никакого сотрясения, а справка об этом не является подлинной. В связи с этим мать ребенка собирается обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что в городе Енисейске Красноярского края тренер по гимнастике ударила пятилетнюю девочку. Инцидент произошел во время занятия, когда воспитанница подошла к тренеру и сказала об усталости, но та оттолкнула ее и заставила заниматься дальше.