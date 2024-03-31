В Дагестане раскрыли, как удалось задержать террористов Меликов: террористов в Дагестане нашли после усиления безопасности из-за теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трех человек, подозреваемых в террористических деятельности, задержали в Дагестане благодаря усилению мер по безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. Он также выразил благодарность всем участникам операции, которые блестяще выполнили свою задачу.

Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики, — написал он.

Меликов подчеркнул, что главным пунктом миссии было обеспечение безопасности мирного населения, никто из граждан, как и из сотрудников силовых структур, не пострадал. По словам главы республики, операция прошла успешно и в первую очередь это заслуга регионального отделения штаба УФСБ России и всех его сотрудников. Он также обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее режим КТО в Махачкале и Каспийске был отменен после операции по задержанию подозреваемых в терроризме. Во время нее силовики заблокировали нескольких боевиков в квартирах в жилых кварталах данных городов.