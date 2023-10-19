В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Республике Дагестан произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, сообщает региональное управления МЧС. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря. Толчки ощущались в городах Дербент и Дагестанские Огни. О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7 балла. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни, — говорится в сообщении.

В начале недели землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Аляски в США. Эпицентр находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187,4 километра.

До этого подземные толчки такой же силы произошло на северо-западе Афганистана. Эпицентр находился в 34 километрах от города Герат. Позднее в 28 километрах к северо-западу от города произошло еще одно землетрясение. Позже стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли два человека, еще 125 пострадали. Их доставили в местную больницу. Нанесен большой материальный ущерб.

Также несколькими днями ранее землетрясение наблюдалось в городе Дюздже на северо-западе Турции. Его амплитуда составила 3,9. Подземные толчки были зафиксированы в районе Геляка в 19:57 по местному времени (совпадает с московским).