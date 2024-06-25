В Дагестане предупредили о проверке всех руководителей и депутатов Меликов: в Дагестане проведут ревизию личных дел всех руководителей и депутатов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сергей Меликов

Власти Дагестана проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, заявил глава региона Сергей Меликов в ходе сессии Народного собрания республики. По его словам, эта мера коснется в том числе и депутатов местного парламента, передает ТАСС.

Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане <...>, в том числе и депутатов Народного собрания, — сказал Меликов.

Террористический акт был совершен в воскресенье, 23 июня, террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Как сообщал ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, число жертв терактов выросло до 25, пострадал 51 человек. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских, личности еще пяти жертв пока не установлены, отметили авторы.

Как выяснили «Известия», террористы заранее планировали убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

В свою очередь зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».