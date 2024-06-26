В Дагестане после проверки опровергли тревожные сообщения Сообщения о заложниках и вооруженном человеке в Дагестане не подтвердились

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В мэрии Дербента сообщили ТАСС, что полученные данные о захваченных заложниках на улице Пашабекова возле ресторана «Хаял» было ложными. Безопасности людей ничего не угрожает, подчеркнули в администрации города.

Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Дербента.

Администрация Ленинского района Махачкалы со ссылкой на МВД Дагестана в официальном Telegram-канале также опровергла поступившие сообщения о вооруженном человеке в районе Университетской площади. По ее данным, место было незамедлительно оцеплено, но информация не подтвердилась.

Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно, — говорится в публикации.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что выставленное в центре Махачкалы оцепление снято. Эти сведения подтвердили силовики Дагестана.

Ранее стало известно, что мэрия Махачкалы посоветовала жителям города не выходить на улицу. Власти предупредили, что что правоохранительные органы в районе улиц Гаджиева и Коркмасов проводят мероприятия.