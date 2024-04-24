Авто вылетел в кювет и унес жизнь 13-летнего подростка в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло в ДТП, в результате которого погиб 13-летний подросток, еще три человека получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По данным полицейских, 37-летний местный житель за рулем автомобиля Porsche Cayenne S не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и опрокинулся в кювет.

Авария произошла 24 апреля примерно в 00:10, на 8 км автодороги «Параул-Доргели».

В результате ДТП 13-летний пассажир, житель Карабудахкентского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, — говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Покровской. Известно, что девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

До этого в Барнауле водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Отмечалось, что мужчина сначала попытался откупиться от пострадавшего ребенка конфетами. Когда мальчик их взял, тот уехал, не вызвав скорую помощь и оставив пострадавшего одного. Отмечается, что водителя задержали, ему грозит лишение прав.