В Дагестане подросток случайно пристрелил сверстника из карабина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кизилюрт в Дагестане 14-летний подросток случайно пристрелил своего 15-летнего товарища из отцовского карабина, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на прокуратуру республики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел 26 декабря в одном из многоквартирных домов в Кизилюрте. По данным следствия, 14-летний подросток достал из сейфа его отца карабин, чтобы показать своему другу. Он случайно выстрелил в товарища, в результате чего тот погиб на месте.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Красноярском крае 10-летний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Согласно данным следствия, мальчик пригласил одноклассника к себе в гости и решил показать ему отцовский карабин. Оружие хранилось в гараже, в металлическом сейфе, но ключ от него висел рядом, поэтому ребенок без труда достал карабин. Показывая его приятелю, мальчик случайно выстрелил, поскольку оружие хранилось в заряженном состоянии. Школьник получил ранение брюшной полости. Ребенок был доставлен в фельдшерский пункт, где и скончался.