В Дагестане перекрывшие трассу жители добились внимания Бастрыкина

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Дело об убийстве в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова передано в Следственный комитет после протеста родственников погибшего, сообщила администрация муниципалитета Каякентского района Дагестана. 2 января местные жители перекрыли федеральную трассу, потому что недовольны ходом разбирательства и требуют справедливого расследования убийства. В результате на дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин, передает «Дагестанская правда».

Дело передано в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. Ситуацию по личный контроль взял руководитель Следственного комитета России Бастрыкин. Расследование продолжается, выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, — отчитались в муниципалитете.

Издание отмечает, что протестующие разошлись после разговора с властями района.

Как пишет «МК в Дагестане», для разгона акции 2 января силовикам пришлось вызывать вертолеты с подкреплением.

Республиканское управление СКР подтвердило, что 2 января уголовное дело было изъято из производства Избербашского межрайонного следственного отдела и передано в инстанцию выше, пишет «Кавказ Пост».

Тelegram-канал «Тут Дагестан» поясняет, что Султанов погиб в результате поножовщины, в убийстве подозревают 18-летнего молодого человека. По данным канала, погибший вступился за брата во время групповой стычки.

Ранее в Дагестане 14-летний подросток случайно застрелил 15-летнего товарища из отцовского карабина. Школьник хотел показать оружие другу, но ненароком нажал на курок. Против него возбуждено дело причинении смерти по неосторожности.