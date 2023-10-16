В Дагестане парень обокрал родного дядю, чтобы жениться на москвичке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Дагестана обокрал родного дядю на 400 тысяч рублей, чтобы жениться на москвичке, пишет Telegram-канал Mash Gor. Потерпевший сначала написал заявление в полицию, но потом его забрал.

По информации канала, 19-летний парень познакомился с жительницей Москвы, когда та приехала в республику в отпуск. Позднее они переписывались, и у дагестанца возникло желание сделать предложение руки и сердца, однако в тот момент он испытывал финансовые затруднения.

Воспользовавшись отъездом дяди, молодой человек проник в его дом и забрал 250 тысяч рублей наличными, а также золото на сумму 150 тысяч рублей. Когда родственник вернулся, то обнаружил не только пропажу, но и куртку, которую случайно оставил на месте вор.

Мужчина решил не давать делу ход в полиции, узнав причины поступка племянника. Тот в свою очередь пообещал устроиться на работу и самостоятельно заработать на свадьбу.

Ранее также сообщалось, что дагестанец завязал роман с москвичкой, а затем украл у нее 300 тысяч рублей. Так как у женщины не было на руках таких сбережений, мужчина избил ее и заставил взять для него микрозаймы. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего дагестанец каждый день ей звонил с просьбой забрать заявление.