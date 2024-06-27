Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум школьникам, разносившим воду правоохранителям во время контртеррористической операции в Махачкале, передает РИА Новости. Речь о братьях десятилетнем Абдулбасире и девятилетнем Магомедшапи Нурмагомедовых. Бутылки с водой они раздавали силовикам вечером 23 июня во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале.
Благодаря таким семьям мы в очередной раз можем сказать, что ни терроризм, ни экстремизм в Дагестане никогда не приживутся. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы подумаем, как вашу семью отметить, — сказал руководитель региона.
Как отмечается, мальчики приходятся друг другу двоюродными братьями. Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. Абдулбасир попросил отца купить воды и ребята начали ее раздавать. Его мать узнала о произошедшем только на следующий день из соцсетей, где и распространились кадры этого поступка.