В Дагестане отблагодарили школьников, носивших воду силовикам во время КТО Меликов подарил планшеты школьникам, носившим воду силовикам во время КТО

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум школьникам, разносившим воду правоохранителям во время контртеррористической операции в Махачкале, передает РИА Новости. Речь о братьях десятилетнем Абдулбасире и девятилетнем Магомедшапи Нурмагомедовых. Бутылки с водой они раздавали силовикам вечером 23 июня во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале.

Благодаря таким семьям мы в очередной раз можем сказать, что ни терроризм, ни экстремизм в Дагестане никогда не приживутся. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы подумаем, как вашу семью отметить, — сказал руководитель региона.

Как отмечается, мальчики приходятся друг другу двоюродными братьями. Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. Абдулбасир попросил отца купить воды и ребята начали ее раздавать. Его мать узнала о произошедшем только на следующий день из соцсетей, где и распространились кадры этого поступка.