В Дагестане обследовали магистральный нефтепровод рядом с местом взрыва Власти Дагестана не нашли нарушений в работе нефтепровода рядом с местом взрыва

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Магистральный нефтепровод, расположенный недалеко от места взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, функционирует без нарушений, передает ТАСС. К такому выводу пришли в Министерстве энергетики и тарифов Дагестана по итогам проверки.

Сотрудники АО «Черномортранснефть» обследовали магистральный нефтепровод вблизи места происшествия. Нарушений в его работе нет, нефтепровод работает в штатном режиме, — отмечается в заявлении.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек. Еще 70 жителей Махачкалы получили повреждения различной степени тяжести. Заправка, на которой произошла детонация, уничтожена полностью. Частично разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис.

В 2017 году МЧС выявило на объекте порядка 12 нарушений пожарной безопасности. Так, на заправке отсутствовали системы водного орошения и дренажные лотки для отведения осадков, а цистерны с углеводородным газом превышали допустимый объем.