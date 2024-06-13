Операция по поиску пропавших в Дагестане серферов попала на видео Опубликованы кадры поиска пропавших во время шторма в Каспийском море серферов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дагестане проходит спасательная операция: экстренные службы надеются найти двух серферов, которые угодили в шторм, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее из воды смогли спасти 11 человек, сейчас они отогреваются в ближайшем ресторане. Известно, что серферы находились в 300 метрах от берега.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщает о ненастной погоде и в последующие дни.

В период с 14 июня и до конца суток 15 июня 2024 года по районам Дагестана местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15–20 м/с, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России спасли туриста, который травмировал ногу при восхождении на гору в Республике Алтай. Отмечается, что 57-летний мужчина при восхождении на гору травмировал ногу, самостоятельно передвигаться не мог. По телефону пострадавший смог сориентировать спасателей о своем местонахождении. Вскоре специалисты ведомства нашли туриста в труднодоступной местности. С помощью альпинистского снаряжения и носилок они спустили его в район села Барангол и передали в руки медиков. Ему оказывают всю необходимую помощь.