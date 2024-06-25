В Дагестане нашли дом экс-главы Сергокалинского района Омарова РИА Новости: обстановка у дома задержанного Омарова спокойная

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

РИА Новости нашло дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики. Обстановка вокруг дома спокойная. Строение обнесено высоким забором, представителей правоохранительных органов рядом нет.

Омарова задержали 23 июня после того, как в ликвидированных боевиках опознали его детей. Также в его доме прошли обыски. Telegram-канал Baza сообщил, что глава Сергокалинского района Дагестана признался на допросе, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет.

«Единая Россия» исключила Омарова из своих рядов за дискредитирующую партию действия. СМИ писали, что его сыновья и племянник участвовали в теракте в Махачкале.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал, что сыновья экс-главы Сергокалинского района занимались строительным бизнесом. По информации канала, они были связаны с компанией «Ров-строй». Канал уточнял, что большинство предприятий семьи Омаровых находилось в их родном селе Сергокала. По сведениям Mash, под их руководством проводили реставрации, а также благотворительные проекты и строительство детсадов. Канал утверждал, что один из братьев Омар Омаров также был начальником МФЦ в Махачкале, он знал о приверженности своих родственников (Османа и Адиля Омаровых) ваххабитским взглядам.