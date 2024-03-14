Двух пенсионерок убили в Дагестане В Дагестане начались поиски подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин

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Полицейские Дагестана разыскивают подозреваемого в убийстве двух жительниц села Уллуая Левашинского района республики. Их тела были обнаружены 13 марта примерно в 21:00, информирует пресс-служба МВД региона.

В частном доме были обнаружены две женщины со множественными колото-разрезанными ранениями головы и туловища. Предварительно, ранения женщинам 96 и 70 лет нанесли топором, — говорится в публикации ведомства.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. Принимаются меры по установлению и задержанию виновного в совершении данного преступления. Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, убитые были матерью и дочерью.

Житель Черновицкой области на западе Украины ранее напал на территориальный центр комплектования (военкомат) с топором. Мужчина сначала сбил одного из сотрудников на автомобиле, после чего вышел из машины и попытался нанести несколько ударов другим работникам.

Также стало известно, что мужчина пытался зарубить топором соседа в Новом Девяткино в Ленинградской области. В ходе конфликта 29-летний житель нанес удар, пострадавший выжил и был госпитализирован.

Помимо этого, сообщалось, что житель Екатеринбурга чуть не отрубил ногу ухажеру бывшей жены. Поводом послужило то, что молодой человек оскорбил его, назвав в грубой форме плохим отцом.