В Дагестане мужчина убил и сжег друга, который оскорбил его мать СК РФ: в Дагестане задержали мужчину, убившего друга после ссоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дагестанском селе Тюба 14 ноября мужчина при распитии спиртного зарезал знакомого, а потом сжег тело, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета РФ. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участвующих имеющимся при себе ножом нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки второму, отчего 50-летний мужчина скончался на месте. С целью сокрытия совершенного преступления, подозреваемый совершил поджог указанного помещения, — рассказали в Следкоме.

Преступление произошло в бытовке. Telegram-канал Mash Gor уточняет, что подозреваемый объяснял свой поступок грубостью со стороны знакомого. Тот, по словам злоумышленника, оскорбил его мать. Также задержанный признался, что хотел только припугнуть собутыльника, но перестарался.

Ранее в Курской области местный житель зарезал мать, жену и дочь. В СК РФ сообщили, что причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье. Инцидент произошел 13 ноября. Убитому ребенку было 15 лет.