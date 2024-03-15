В Дагестане мужчина совершил самосуд над виновным в смерти сына Baza: в Дагестане отец погибшего в ДТП ребенка застрелил виновного после суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Дагестане мужчина совершил самосуд над виновным в ДТП, в результате которого погиб его сын. По данным канала, отцу мальчика не понравился мягкий приговор районного суда, и он застрелил осужденного и его адвоката.

Baza сообщает, что в прошлом году 22-летний юноша сбил 15-летнего ребенка на мопеде, водителю дали 1,5 года ограничения свободы, отец погибшего мальчика несколько раз выстрелил в подсудимого и его адвоката — оба погибли.

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