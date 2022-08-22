В Дагестане может появиться курорт, как в Сочи Российские власти обсуждают строительство курорта — аналога Сочи в Дагестане

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские власти рассматривают возможность создания новой курортной зоны, аналогичной сочинской, в Дагестане, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что интерес к туристическим поездкам на побережье Каспийского моря с начала пандемии коронавируса продолжает расти. По данным местной администрации, в 2021 году регион посетили свыше миллиона путешественников, что на 30% больше показателя предыдущего года.

Собеседники издания отмечают, что Дагестан обладает всеми условиями для пляжного отдыха: широкой песчаной полосой, теплым морем с плавным заходом в воду, длинным сезоном. Кроме того, потребность в новой курортной зоне возникает из-за загруженности действующей инфраструктуры на популярных направлениях, таких как Сочи, добавляют источники.

По словам экспертов в области туризма, на территории в 200 гектаров можно построить круглогодичный курортный комплекс с совокупным фондом порядка 30 тысяч номеров. Уточняется, что в регионе целесообразно строить отели категории «три-четыре звезды».

При этом исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский ранее заявил, что туристическая сфера Крыма в этому году загружена только на 60%. По его словам, нынешний сезон оказался не слишком успешным для региона.