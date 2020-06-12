В Дагестане медики получили COVID-выплаты после вмешательства прокуратуры

https://static.news.ru/photo/8353af1e-ad7b-11ea-a60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravrd.ru

Медики станции скорой помощи в Буйнакске получили выплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что работникам стимулирующие выплаты за апрель текущего года произведены не в полном объёме. В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования 31 работнику скорой помощи перечислены причитающиеся выплаты на общую сумму более 1 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.

Ранее после вмешательства прокуратуры выплаты получили работники скорой помощи Сулейман-Стальской центральной районной больницы. Кроме того, региональное управление Следственного комитета добилось перечисления доплат работникам Табасаранской ЦРБ и Дербентской центральной городской больницы.

Правительство РФ установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Однако по всей стране врачи начали жаловаться на отсутствие обещанных доплат. 15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Следом начались проверки СКР и прокуратуры, писал NEWS.ru.