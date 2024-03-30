В Дагестане лавина оставила село без школ и больниц Baza: село в Дагестане оказалось отрезано от больниц и школ лавиной

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В Дагестане снежная лавина отрезала село Эльбок от школ и больниц, единственная дорога оказалась под завалами, передает Telegram-канал Baza. По словам местных жителей, снег сошел две недели назад.

Канал пишет, что жители звонили на горячую линию, после этого на место происшествия приехало районное руководство, однако власти ничего не предприняли, лишь посмотрели на последствия лавины. По словам местных, ближайшая школа находится в пяти километрах, участковая больница — в 12, ЦРБ — и вовсе в 25 километрах езды.

На видео, опубликованном каналом, видно, как молодой человек несет на руках новорожденного ребенка через сугробы, его супругу только выписали. По данным канала, объем лавинной массы — 1 млн кубометров.

Ранее снежная лавина сошла на сноубордистов в Хакасии. Жертв удалось избежать: одного человека полностью погребло под снегом, но его отыскали и выкопали — слой снега оказался небольшим. Помогли быстро найти людей под лавиной специальные маячки-биперы.

В феврале сообщалось о гибели россиянина в результате схода лавины на горном курорте Гульмарг на севере Индии. Еще шестеро тогда пострадали. На помощь были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.