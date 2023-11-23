В Дагестане контрактника отправили в тюрьму за самоволку Суд дал 5,5 года тюрьмы покинувшему часть контрактнику из Дагестана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Служившего по контракту военнослужащего из Дагестана приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за самоволку, сообщила пресс-служба Махачкалинского гарнизонного военного суда. Отмечается, что в период мобилизации он покинул воинскую часть в Запорожской области.

Рамазанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в публикации.

По данным суда, военный покинул свою часть 17 февраля 2023 года и отправился домой. Однако 7 сентября он добровольно прибыл в дагестанское отделение СК, «чем прекратил свое незаконное нахождение вне воинских правоотношений».

Ранее в Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Романа Егорова к 10 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве. Это самый суровый известный приговор по этой статье. Его также лишили воинского звания «младший сержант» за неоднократную самоволку. Так, он трижды покидал воинскую часть, однажды — дольше, чем на месяц. В итоге силовики сделали вывод, что он решил уклониться от прохождения военной службы. Сам Егоров обосновал свое отсутствие в части ссорами с женой.