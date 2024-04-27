В Дагестане два полицейских отделались условными сроками по делу о пытках В Дагестане полицейские выбили показания из женщины и получили условные сроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хасавюртовский городской суд в Дагестане признал виновными двух полицейских по делу об избиении женщины и фальсификации уголовного дела, сообщили в организации «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Третью обвиняемую оправдали.

Бывшие правоохранители, Шамиль Алиев, Рамазан Сайпулаев и Майя Ахмедова, проходили по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации доказательств. Алиеву назначили штраф в 150 тысяч рублей и три года лишения свободы условно, Сайпулаеву — четыре года и штраф в 200 тысяч рублей. Званий полицейских не лишили. Они также не смогут работать в правоохранительных органах три года. За Ахмедовой суд признал право на реабилитацию.

По версии следствия, Алиев, Сайпулаев и Ахмедова в 2020 году избили жительницу Дагестана. Они также сфальсифицировали уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Позже его прекратили.

Ранее стало известно, что заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. Она заняла пост замглавы ФТС в сентябре 2019 года, в таможенных органах она трудится с 1997 года.