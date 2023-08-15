В Дагестане число погибших при взрыве возросло до 12

Фото: МЧС России

После взрыва на автозаправочной станции в Махачкале количество жертв увеличилось до 12 человек, двое из которых — дети, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале. Также 50 человек получили различные травмы.

По предварительным данным на этот час: 12 человек погибли, из них двое — дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков, — заявили в ведомстве.

Министерство также попросило граждан перенести визиты на станцию переливания крови на следующий день, указывая на достаточные запасы крови и большое количество потенциальных доноров.

В администрации настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и экстренных служб. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители главы Махачкалы и руководители структурных подразделений мэрии.